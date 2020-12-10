السعودية توافق على تسجيل لقاح فايزر لمعالجة كورونا

المستقلة/-أعلنتْ الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية، اليوم الخميس، عن موافقتها على تسجيل لقاح “فايزر-بيونتيك” لفيروس كورونا ( المملكة العربية السعودية، بعد أن تقدمت شركة “فايزر” لطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن قرار موافقتها على تسجيل اللقاح وإتاحة استخدامه جاء استنادً إلى البيانات التي تقدمت بها شركة “فايزر” بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020م.

كما أوضحت، أنها باشرت الهيئة – فور اكتمال المتطلبات – عمليات مراجعة وتقييم ملفات التسجيل من جوانب عدة شملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته التي توضحها التجارب والدراسات السريرية، وكذلك التحقق من جودة اللقاح من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثباتية المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP) حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية.