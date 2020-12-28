السعودية تواصل تعليق الرحلات الجوية السعودية

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المستقلة/- قررت الحكومة السعودية تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين – إلا في الحالات الاستثنائية – مؤقتاً، وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، لمدة أسبوعٍ آخر.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن هذا القرار جاء رغبة في استمرار تقييم الوضع أسبوعًا آخر، والتأكد من حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وأشار المصدر إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار مع التأكيد على استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة.

كما أوضح أنه هذا القرار تم اتخاذه على خلفية انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في عدد من الدول.

 

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