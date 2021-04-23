السعودية تمنع دخول الفواكه والخضر من لبنان أو نقلها عبر أراضيها

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت السعودية أنها حظرت دخول الفواكه والخضر من لبنان أو نقلها عبر أراضيها إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان إن هذا المنع سيبدأ “من الساعة التاسعة صباحا من يوم الأحد 25 أبريل الحالي وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة”.

وذكرت أن ” الجهات المعنية في المملكة لاحظت تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة، سواء من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواق المملكة أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة للمملكة، وأبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب الخضروات والفواكه”.

وأوضحت أن “القرار جاء نظرا لعدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة، على الرغم من المحاولات العديدة لحث السلطات اللبنانية المعنية على ذلك، وحرصا على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها من كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم”.

وأكدت أنها مستمرة في رصد كل ما من شأنه استهداف أمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها من آفة المخدرات، سواء من الجمهورية اللبنانية أو من غيرها من الدول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لها.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

السعودية تمنع دخول الفواكه والخضر من لبنان أو نقلها عبر أراضيها

اخبار مصر

الحكومة المصرية تكشف حقيقة إلغاء النظام الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

اخر الاخبار

رئيس الحكومة التونسية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

اخبار مصر

الرئاسة المصرية : استئناف حركة الطيران الكاملة بين روسيا ومصر

اخر الاخبار

سوريا .. وصول عدد طالبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلى 14

اخر الاخبار

الجيش الليبي يعلن عن تنفيذ عملية استطلاع برية وجوية على الحدود مع تشاد‎

اخبار السعودية

الحوثيون يعلنون عن هجوم ثاني خلال ساعات على قاعدة الملك خالد الجوية بالسعودية

اخبار السعودية

الحوثيون يعلنون عن هجوم ثاني خلال ساعات على قاعدة الملك خالد الجوية بالسعودية

اخبار مصر

مصر تعلن زيادة أسعار البنزين  0.25 جنيه للتر‎

رياضية

إبراهيموفيتش يحسم موقفه من الاستمرار مع ميلان

رياضية

برشلونة يعلن موقفه بخصوص الانسحاب من دوري السوبر

رياضية

النصر السعودي ينهي علاقته بالمدرب هورفات

اخر الاخبار

أول ظهور لوزير الرياضة المصري بعد تعرضه لحادث خطير

رياضية

الكويت تستقبل وفد الرياضة العراقية

اخر الاخبار

مصر.. شكري يسلم رسالة الرئيس السيسي لنظيره التونسي حول سد النهضة

اخبار العراق

انجاز بناء خمس مدارس جديدة في ذي قار

اخبار العراق

ادباء العراق ينعى امينه المالي والاداري الشاعر مروان عادل حمزه