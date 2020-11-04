السعودية تلغي نظام الكفالة و تستبدله بمبادرة اخرى

المستقلة … بعد أيام من تردد أنباء عن توجه السعودية لإلغاء نظام الكفالة، أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية، عن إطلاق “مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية” للعاملين الوافدين في القطاع الخاص.

وبحسب ما صرحت به الوزارة فإن المبادرة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 14 مارس/ آذار 2021.

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و أضافت أن “مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية هي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وتستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل”.

وبحسب الوزارة فإن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال.