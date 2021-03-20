السعودية تكشف عن 100 ألف وظيفة جديدة وكيفية التقدم لها

السعودية تكشف عن 100 ألف وظيفة جديدة وكيفية التقدم لها

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أطلقت المملكة العربية السعودية، حملة بهدف توفير 100 ألف فرصة وظيفة بحلول نهاية العام الجاري، موضحة كيفية التقدم لهذه الوظائف.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أطلقت وزارة السياحة السعودية حملة “مستقبلك السياحة”، والتي تدخل ضمن استراتيجية الوزارة لتنمية رأس المال البشري، بهدف توفير مليون وظيفة بنهاية 2030.

ولفت الوزارة في بيان إلى أن “الحملة جاءت بعدد من الحوافز لفائدة الشركات السياحية في القطاع الخاص، ضمنها رفع نسبة دعم الأجور لمدة عامين”.

وأضافت أن ذلك “سيحفز القطاع الخاص لضخ مزيد من الطاقات الشابة لتغطية جميع احتياجات القطاع السياحي وتوطين الوظائف المستهدفة”.

وأوضحت أنها “تعاونت مع عدد من الجهات من ضمنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وعدد من الشركاء في القطاع الخاص، بإعداد البرامج اللازمة لتحقيق المستهدفات الخاصة بتطوير رأس المال البشري”.

ووفقا للوزارة، يمكن للراغبين التقديم من خلال البوابة الإلكترونية (hcdp.mt.gov.sa).

وكانت السعودية أطلقت في أكتوبر الماضي، أكبر استراتيجية لتطوير رأس المال البشري في القطاع السياحي المحلي، تضم 20 برنامجاً تسعى من خلالها لتوفير مليون وظيفة خلال السنوات الـ10 المقبلة.

ويأتي ذلك تماشياً مع “رؤية 2030” في تطوير القطاع السياحي وتعزيز مكانته في خلق الفرص الوظيفية والمساهمة في رفع الناتج المحلي.