السعودية تكشف عن موعد استقبال المعتمرين وتوضح الأعداد

المستقلة/-أحمد عبدالله/كشفت السعودية أنه سيتم استقبال 20 ألف معتمر من داخل المملكة وخارجها، ابتداء من 10 أغسطس الجاري، مشيرة إلى أنهم يشكلون أولى دفعات المعتمرين بعد انقضاء موسم الحج.

وقال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد لصحيفة لـ”عكاظ” “سيبدأ المعتمرون بدءا من تاريخ 10 أغسطس 2020 بالتوافد إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، كما ستشمل رحلاتهم زيارة المدينة المنورة، وسيتم الحجز لأداء العمرة من خلال تطبيق “اعتمرنا””.

وتابع “إن قدوم المعتمرين من خارج المملكة متاح للقادمين من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، ووفقا لما تقرره وزارة الصحة والهيئة العامة الطيران المدني”، مشيرا إلى أنه ستتم زيادة أعداد المعتمرين تدريجيا في الفترات القادمة

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار السعودية

السعودية تكشف عن موعد استقبال المعتمرين وتوضح الأعداد

اخر الاخبار

الإمارات.. هؤلاء فقط مسموح لها بدخول الوزارات والمؤسسات

اخبار العراق

الانواء الجوية تتوقع طقسا صحوا حارا في الجنوب بدرجات حرارة دون 50 مئوية

اخبار العراق

النزاهة : الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات بحق المدير الاسبق للمصرف الزراعي

اخبار العراق

مجلس القضاء يرفض أي ممارسة تنتهك حقوق الإنسان من ضمنها حالات التعذيب

اخبار العراق

المفوضية تؤكد على أنّ يوم 10 تشرين الأول سيكون موعدا حتميا لإجراء الانتخابات

اخبار العراق

العراق يبيع 100 كيلو من الذهب ليتراجع مرتبة واحدة ضمن احتياطيات العالم

اخبار العراق

العراق يبيع 100 كيلو من الذهب ليتراجع مرتبة واحدة ضمن احتياطيات العالم

اخر الاخبار

الصين تتعرض لأسوأ موجة لوباء كوفيد-19 تشهدها منذ أشهر

اخبار العراق

شركة جوجل تطلق تطبيق ويب مستقل لمنصة مكالمات الفيديو Google Meet

اخبار العراق

الهيئة التطبيعية : تأمين معسكرين خارجيين لمنتخب العراق الوطني بكرة القدم

اخبار العراق

لجنة العمل والمهجرين تؤكد وجود قرابة 3 ملايين معاق في العراق

اخبار العراق

صندوق الاسكان : الكاظمي يوافق على زيادة رأس مال الصندوق الى 4 تريليونات دينار

اخبار العراق

مفوضية حقوق الانسان تضع برامج خاصة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر

اخبار العراق

التربية : نحو 650 الف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات الوزارية للثالث متوسط

اخبار العراق

طارق حرب : عدم عقد جلسات البرلمان سببه تمتع المجلس بعطتله التشريعية

اخر الاخبار

أسعار ومواصفات لاند روفر رنج روفر موديل 2021 في السعودية