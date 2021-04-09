السعودية تكشف عن موعد استطلاع هلال رمضان

المستقلة/-أحمد عبدالله/ دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد المقبل، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وقالت المحكمة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الجمعة: “اتباعا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم؛ إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد 29 شعبان حسب تقويم أم القرى”.

وأضافت “فإن لم يُرَ، فيتحرى رؤية الهلال مساء يوم الاثنين الموافق للثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى الـ29 من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوه عنه”.

وأوضحت أن ذلك “بناءً على الأمر السامي رقم 1829 بتاريخ 1433/1/7هـ القاضي برصد أهلة الشهور في اليوم التاسع والعشرين والذي يليه”.

وحثت المحكمة “ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهاداته فيها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة”.

وأعربت عن أملها “ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، والنفع لعموم المسلمين”.