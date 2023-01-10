السعودية تفرض على “صديقة كريستيانو” قواعد مفاجأة

المستقلة /- بعد ان انتقلت مع صديقها لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالد إلى السعودية، بات على عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغز الإلتزام بمجموعة من القواعد الصارمة في المملكة، طوال فترة اقامتها.

ورصدت صحيفة Marca الإسبانية، وفقاً للموقع الإلكتروني للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، التغييرات التي ستحدث في حياة جورجينا وأبنائها، خلال اقامتهام في السعودية، وهي:

احترام الذوق العام في ملابسها، أثناء تواجدها بالأماكن العامة، كارتداء العباءة، وتجنب الملابس الشفافة والقصيرة.

عليها الحصول على تصاريح خاصة لمشاهدة المعالم الطبيعية، لكن لا يمكنها زيارة الأماكن التي تحتوي على مقدسات إسلامية، والتي يقام فيها شعائر خاصة بالمسلمين فقط، مثل مكة والمدينة.

هذا ويذكر ان جورجينا التزمت بالذوق العام في السعودية، منذ اللحظة التي وصلت برفقة رونالدو الذي انضم مؤخرا إلى صفوف نادي النصر، حيث ارتدت العباءة في أول ظهور لها أثناء الاحتفال في ملعب مرسول بارك، كما شاركت أول صورها في المملكة وهي ترتدي معطفا من الفرو.