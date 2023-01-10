السعودية تفرض على “صديقة كريستيانو” قواعد مفاجأة

المستقلة /- بعد ان انتقلت مع صديقها لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالد إلى السعودية، بات على عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغز الإلتزام بمجموعة من القواعد الصارمة في المملكة، طوال فترة اقامتها.

ورصدت صحيفة Marca الإسبانية، وفقاً للموقع الإلكتروني للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، التغييرات التي ستحدث في حياة جورجينا وأبنائها، خلال اقامتهام في السعودية، وهي:

احترام الذوق العام في ملابسها، أثناء تواجدها بالأماكن العامة، كارتداء العباءة، وتجنب الملابس الشفافة والقصيرة.

عليها الحصول على تصاريح خاصة لمشاهدة المعالم الطبيعية، لكن لا يمكنها زيارة الأماكن التي تحتوي على مقدسات إسلامية، والتي يقام فيها شعائر خاصة بالمسلمين فقط، مثل مكة والمدينة.

هذا ويذكر ان جورجينا التزمت بالذوق العام في السعودية، منذ اللحظة التي وصلت برفقة رونالدو الذي انضم مؤخرا إلى صفوف نادي النصر، حيث ارتدت العباءة في أول ظهور لها أثناء الاحتفال في ملعب مرسول بارك، كما شاركت أول صورها في المملكة وهي ترتدي معطفا من الفرو.

 

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

شاهد : شعب عربي بأكمله مُنح الجنسية الإيطالية

اخر الاخبار

فيلم الحارة الأردني .. ألفاظ نابية تثير سخط متابعين

اخر الاخبار

ليلى عبد اللطيف تتوقع كوارث وأوبئة وانفجارات نووية في 2023

اخر الاخبار

شاهد : ثلوج وامطار تشهدها الكويت لأول مرة

اخر الاخبار

انفوجرافيك : نهائي الحلم والثأر .. الارجنتين وفرنسا بالأرقام

اخر الاخبار

السعودية تذهل العالم وتفوز على المرشح الأول للقب كأس العالم

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

الاخبار

القبض سابق على موظف بتهمة الرشوة وتضخم الأموال

الاخبار

استياء ايراني من عودة المودة بين العراق والدول الخليجية.. ما السبب ؟

اخر الاخبار

السعودية تفرض على “صديقة كريستيانو” قواعد مفاجأة

اخبار العراق

تساؤلات.. هل القضاء العراقي اغلق ملف تسريبات نوري المالكي؟

اخبار السعودية

السعودية ترفع جميع القيود امام موسم الحج لهذا العام

رئيسي

تقرير حول تداعيات إقالة نبيل جاسم من رئاسة شبكة الإعلام

اخبار الاردن

اليوم.. رئيس مجلس النواب الاردني يبدأ زيارة رسمية الى العراق

اخبار الاردن

اليوم.. رئيس مجلس النواب الاردني يبدأ زيارة رسمية الى العراق

اخر الاخبار

شاهد : شعب عربي بأكمله مُنح الجنسية الإيطالية

اخر الاخبار

الجهاز الفني للمنتخب العراقي يؤكد.. جميع اللاعبين يتمتعون بصحة جيدة

اخر الاخبار

فيلم الحارة الأردني .. ألفاظ نابية تثير سخط متابعين

اخر الاخبار

الامير هاري يؤكد أنه لن يعود هو أو ميغان إلى المملكة المتحدة أبدًا

اخر الاخبار

استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

اخبار السعودية

تعرف على القميص الذي سيرتديه لاعبو النصر والهلال ضد سان جيرمان

اخبار العراق

الموسوي.. تكريم لاعبي المنتخب العراقي بمبالغ مالية بعد فوزهم على السعودية

اخر الاخبار

اخصائي يحذر.. الأيادي الباردة يمكن أن تكون من أعراض الروماتيزم

اخر الاخبار

شركة MSI تكشف عن قلم فريد من نوعه… فيديو