السعودية تعود لسوق الدين العالمي بطرح سندات ب5مليار دولار

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المستقلة/- تعتزم المملكة العربية السعودية للعودة إلى الأسواق الدولية ببيع سندات بقيمة 5 مليارات دولار للمساعدة في تغطية احتياجات التمويل التي زادت في الماضي بسبب تراجع أسعار النفط على مدار العام، وفقاً لمصادر مطلعة على الخطة لوكالة بلومبرج.
وفاجأت السعودية المستثمرين بالابتعاد عن أسواق رأس المال الأجنبية في النصف الثاني من العام الماضي، واعتمادها على السوق المحلية لتغطية عجز ميزانيتها بشكل شبه كامل. بلغ إجمالي الديون المستحقة على المملكة حوالي 228 مليار دولار.
وتوشك المملكة على التعاقد مع البنوك لبيع السندات في وقت مبكر من هذا الشهر، بحسب المصادر. ولا يوجد قرار نهائي بشأن تحديد التوقيت لهذا الطرح الذي قد يخضع للتأجيل في حال تدهورت أوضاع السوق. ولم ترد وزارة المالية في الرياض على الفور على طلبات التعليق.

وعلى الرغم من أن سعر النفط، شريان الحياة في المملكة العربية السعودية، انتعش بنحو 45% إلى أكثر من 55 دولاراً للبرميل منذ نهاية أكتوبر، إلا أنه لا يزال أقل من مستوى 80 دولاراً الذي تحتاجه البلاد لتوازن ميزانيتها، فيما لا تظهر إصابات كوفيد-19 حول العالم علامات تباطؤ.

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