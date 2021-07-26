السعودية تعلن تسجيل أكثر من 1250 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 1252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصبح بذلك إجمالي الإصابات في البلاد نتذ تفشي الجائحة 519395 إصابة.

وفي تقريرها، أشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 1299 حالة تعاف جديدة، وبذلك ارتفع إجمالي عد الأشخاص المتعافين من هذا الفيروس في المملكة 500428 شخصا.

وأفاد تقرير الصحة السعودية بتسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 8130 حالة وفاة بالمملكة، في حين أن عدد الحالات النشطة بلغ 10666، والحالات الحرجة 1362 حالة

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