السعودية تعلن اعتماد 11 جامعة مصرية لأول مرة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن وزير التعليم العالي المصري خالد عبد الغفار اعتماد السعودية 11 جامعة مصرية لأول مرة منذ 18 عاما، لتتاح أمام الطلاب السعوديين لاستكمال الدراسات العليا.

وأشار خلال استقباله المستشار الثقافي السعودي بالقاهرة أحمد الفريح إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة سبل الدعم والتيسير اللازم للطلاب السعوديين الدارسين بالجامعات المصرية.

وبحث الجانبان آليات التعاون العلمي والتعليمي بين مصر والسعودية، وسبل تعزيز التعاون بين جامعات البلدين.

وأشاد عبد الغفار بالدور المحوري والمهم للمستشار الثقافي السعودي في دعم العلاقات بين مصر والسعودية في مجال التعليم العالي.

ودعا الوزير المصري المستشار السعودي إلى أن تكون مصر ضيف شرف على المعرض الرسمي للتعليم العالي الذى ستنظمه المملكة في أكتوبر المقبل

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