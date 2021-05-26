السعودية تعتمد عام دراسي طويل مقسم لثلاثة فصول

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشفت السعودية اليوم الأربعاء، عن عام دراسي طويل مقسم لثلاثة فصول، بالتزامن مع عودة الدراسة الوجاهية في المدارس الحكومية والأهلية بدءا من العام الدراسي المقبل.

وقال وزير التعليم، حمد آل الشيخ، إن العام الدراسي المقبل سيبدأ بتاريخ 29 أغسطس/آب المقبل، وينتهي بتاريخ 30 يونيو/حزيران المقبل.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي، أن العام الدراسي المقبل سيشهد ثلاثة فصول دراسية، وكل فصل يتكون من 13 أسبوعا، وإجازة مدتها أسبوع بين كل فصل دراسي وآخر.

وأضاف أن العام الدراسي الجديد، سيتضمن 12 إجازة؛ ما يكسر جمود الفصل الدراسي، على حد قوله.

وأشار آل الشيخ، إلى أن الوزارة ستعمل على إضافة مواد جديدة العام المقبل، وتطبيق خطط مطورة.

وجاء كلام الوزير بعد يوم واحد من إعلان وزارته عودة الدراسة بشكل وجاهي للطلاب والمعلمين في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بدءا من العام الدراسي المقبل.

وعلقت السعودية الدراسة الوجاهية في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي، بعد أن ظهر فيروس كورونا في المملكة، لتبدأ تجربة التعليم عن بعد من خلال منصة إلكترونية حكومية تجمع طلاب الجامعات والمدارس ومعلميهم من منازلهم.