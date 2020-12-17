السعودية : تعتزم تصدير الكهرباء للعراق والأردن ومصر

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المستقلة/- قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، إن المملكة ليست بعيداً عن موضوع الطاقة المتجددة، تجاوزنا الجميع وليس من باب المبالغة، إذا استكملت منظومة الطاقة المتجددة بحلول 2030 سنكون مصدرين للطاقة، سنصدر الكهرباء للأردن والعراق ومصر ، بل نستهدف التصدير إلى أوروبا”
وأضاف أن المملكة لديها برنامج لاستدامة الطلب على الطاقة، وهو برنامج كبير يبحث عن وسائل لاستخدام البترول والغاز بطرائق مختلفة، ولتكوين طلب جديد يختلف عن أنماط الطلب التقليدية.
ولفت الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى أن أكبر قطاع تأثر من جائحة كورونا هو قطاع البترول والغاز.
وبرر الوزير ما قامت به المملكة من رفع تاريخي لمستويات الإنتاج خلال الأزمة قائلاً: “في أزمة كورونا زاد الإنتاج في بعض الدول مثل المملكة على الرغم من انخفاض الطلب بأكثر من 23 مليون برميل، زيادة المملكة الإنتاج فرض عليها لتبرز دورها في السوق العالمية وحجم تأثيرها، أعاد للمملكة مكانتها بأنها الأفضل والأمكن والأقدر.

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