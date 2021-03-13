السعودية تطلق النسخة الرقمية من هوية مقيم

المستقلة/-قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية أطلقت لأول مرة النسخة الرقمية من هوية مقيم  ضمن خطة  التحول الرقمي الإلكتروني الذي تشهده المملكة ضمن رؤية 2030 ، حيث أصبحت هذه الخدمة متاحة من الآن عبر تطبيق “أبشر” أفراد.
ويمكن إستعراض هويتك على جهاز المحمول الخاص بالمقيم بالمملكة بدون إتصال بالإنترنت وعرض بيانات هويتك إلكترونياً من خلال رمز الإستجابة السريع .

وأشاد حنفي في تصريحات صحفية مساء اليوم السبت، بالتطور الذي تشهده المملكة في جميع المجالات والتحول الرقمي المتميز في جميع الخدمات المقدمة للمقيم.

وناشد نائب رئيس الإتحاد ،أبناء الجالية المصرية بسرعة تسجيل النسخة الرقمية للهوية وذلك عن طريق تطبيق “أبشر” أفراد وأختيار خانة خدماتي ثم تحميل هوية مقيم الرقمية وبكده تحمل هوية مقيم على جهازك ويمكنك الإستغناء عن حملها معك .

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