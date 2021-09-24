السعودية تشهد أغرب حالة طلاق تتصدر الترند

المستقلة /- في رسالة صادمة تلقاها مواطن سعودي على هاتفه الخاص حول موعد لجلسة طلاق في المحكمة من زوجته، وكانت الرسالة مفاجئة له لأنه لم يكن يشعر بأي تغيير في البيت، ولا يوجد اي خلافات مع زوجته تستدعي الطلاق.

لكن في الحقيقة ان زوجته اكتشفت انه متزوج عليها من زوجة ثانية منذ أكثر من عام ونصف، فبدل ان تواجهه، قررت أن تتوجه إلى المحكمة من أجل طلب الطلاق.

وعبر الزوج عن استغرابه لأن زوجته لم تظهر أي رد فعل، وقررت عدم اتخاذ أي خطوة إلا في التوقيت المحدد ولم تطالبه بأي شيء، واعترف الزوج أمام القاضي بأنه تزوج مرة ثانية، فبحسب قوله انه مقتدر ماليًا، وقادرعلى العدل بين الزوجتين.

وانتهت جلسة الطلاق بالتراضي بين الطرفين، وسحب الزوج القضية من المحكمة، بعد ان قدم الزوج مبلغ مالي لزوجته الأولى من أجل الصلح، واستكمال حياتهما في وجود الزوجة الثانية.