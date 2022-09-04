السعودية تستضيف المؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة

المستقلة/- تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة تحت شعار “تنمية الشباب والرياضة لبناء أمة متضامنة”، وذلك في محافظة جدة خلال الفترة 7 ــ 9 أيلول/سبتمبر 2022.

ومن المقرر أن يبحث المؤتمر وضع الشباب في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والأهمية التي توليها المنظمة وأجهزتها ومؤسساتها المعنية لتنمية الشباب والرياضة، والعمل من أجل تعزيز قدرات الشباب والنهوض بدوره في التنمية بهدف توفير ظروف الاستقرار والتقدم والازدهار ومحاربة الأفكار المتطرفة والعنيفة التي تدعو لها التنظيمات الإرهابية والتشجيع على الحوار والاعتدال والوسطية والتسامح واحترام الآخر.

كما يناقش المؤتمر التزام الدول الأعضاء بتنفيذ استراتيجيتي المنظمة الاسترشاديتين للشباب ولتطوير الرياضة لتعزيز العمل الإسلامي المشترك في مجال الشباب والرياضة.

ويستعرض المؤتمر الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء وأجهزة منظمة التعاون الإسلامي العاملة في مجال الشباب والرياضة، وفي مقدمتها البنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ومنظمة تنمية المرأة، ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسريك)، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، ومنتدى التعاون الإسلامي للشباب، والاتحاد العالم للكشاف المسلم.

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