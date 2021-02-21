السعودية تستثمر أكثر من 20 مليار دولار في الصناعات العسكرية

المستقلة /- تسعى السعودية إلى استثمار أكثر من 20 مليار دولار في صناعتها العسكرية خلال العقد المقبل في إطار خطط طموحة لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية اليوم السبت في مؤتمر دفاعي في أبو ظبي، إن الحكومة السعودية وضعت خطة كي تستثمر أكثر من 10 مليارات دولار في الصناعة العسكرية بالمملكة العربية السعودية خلال العقد المقبل، ومبلغا مساويا على البحث والتطوير.

وأضاف أن المملكة تعتزم أيضا زيادة الإنفاق على الأبحاث العسكرية والتطوير من 0.2% إلى نحو 4% من الإنفاق على التسلح بحلول 2030.

وتسعى السعودية لتطوير وتصنيع مزيد من الأسلحة والأنظمة العسكرية محليا وتهدف لإنفاق 50% من ميزانيتها العسكرية محليا بحلول عام 2030.

وتبلغ موازنة الدفاع في السعودية نحو 70 مليار دولار، بينما يبلغ مجموع أفراد الجيش السعودي في الخدمة حوالي 230 ألف فرد، وفق بيانات قدمها موقع غلوبل فاير باور (Global Fire Power) المتخصص في المعلومات العسكرية.

 

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