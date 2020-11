السعودية تستأنف محاكمة الناشطة لجين الهذلول

المستقلة /- أعلنت أسرة الناشطة السعودية المعتقلة في سجون السلطات بالمملكة لجين الهذلول، أنه سيتم اليوم استئناف محاكمتها، بعد شهر تقريباً من إضرابها عن الطعام.

وكتبت شقيقتها لينا الهذلول على “تويتر” بالإنجليزية: “لقد بُلِّغنا للتو بجلسة محاكمة للُجين الهذلول ستقام غداً (اليوم الأربعاء)”، فيما لم يصدر أي تعليق عن السلطات في السعودية.

We were just announced that @LoujainHathloul has a trial tomorrow.

— Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) November 24, 2020