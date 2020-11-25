السعودية تستأنف محاكمة الناشطة لجين الهذلول

المستقلة /- أعلنت أسرة الناشطة السعودية المعتقلة في سجون السلطات بالمملكة لجين الهذلول، أنه سيتم اليوم استئناف محاكمتها، بعد شهر تقريباً من إضرابها عن الطعام.

وكتبت شقيقتها لينا الهذلول على “تويتر” بالإنجليزية: “لقد بُلِّغنا للتو بجلسة محاكمة للُجين الهذلول ستقام غداً (اليوم الأربعاء)”، فيما لم يصدر أي تعليق عن السلطات في السعودية.

We were just announced that @LoujainHathloul has a trial tomorrow. — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) November 24, 2020

وكانت أسرة الهذلول أعلنت أواخر أكتوبر الماضي، دخول ابنتهم المعتقلة إضراباً عن الطعام بأحد سجون المملكة.

ولم تعلق السلطات السعودية على تلك المعلومات حتى اليوم، غير أن المملكة عادةً ما تنفي أي تقصير في رعاية الموقوفين بسجونها.

ومؤخراً، مُنحت المعتقلة الهذلول جائزة من منظمة “النورماندي” الدولية في فرنسا تحمل اسم “جائزة الحرية”، والتي سُلمت إلى شقيقتيها علياء ولينا، بحضور ألف شخص من 81 بلداً، مطلع أكتوبر الجاري.

ووُلدت لجين في 31 يوليو 1989، وهي ناشطة حقوقية سعودية بمجال حقوق المرأة، درست الأدب الفرنسي في جامعة كولومبيا البريطانية، وصنفتها مجلة “أريبيان بزنس” كثالث أقوى امرأة في العالم العربي لعام 2015.

واعتُقلت الهذلول منتصف مايو 2018؛ ضمن حملة اعتقالات شملت ناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان، منهن عزيزة اليوسف وإيمان النفجان؛ بتهمة تجاوز الثوابت الدينية والوطنية والتواصل مع جهات أجنبية مشبوهة.

وتتهم وسائل الإعلام التابعة للحكومة السعودية الهذلول وغيرها من الناشطات الموقوفات بـ”الخيانة”، في حين تقول أسرتها إنها تعرّضت خلال توقيفها للتحرش الجنسي والتعذيب والصعق بالكهرباء والإيهام بالغرق.

وتواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير وحقوق الإنسان، وهو ما ترد عليه الرياض بأنها تلتزم “تنفيذ القانون بشفافية”.