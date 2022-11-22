السعودية تذهل العالم وتفوز على المرشح الأول للقب كأس العالم

المستقلة /- حقق منتخب السعودية فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتين في أكبر مفاجآت المونديال بنتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

وحول الأخضر تأخره بهدف في الشوط الأول الى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثانى حيث سجل النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء ثم أدرك صالح الشهري، التعادل بالدقيقة 48 وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 53 من الشوط الثانى .

ويعتبر الأخضر السعودي أول منتخب آسيوي يسجل هدفين على الأرجنتين في مباراة واحدة في التاريخ.

كما حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رقماً تاريخياً مع منتخب بلاده ، بعدما نجح في تسجيل أول أهدافه التانجو في شباك المنتخب السعودي حيث يعتبر ليونيل ميسي ، أول لاعب يسجل في 4 نسخ من كأس العالم مع الأرجنتين (2006 ، 2014، 2018، 2022)، متجاوزاً باتيستوتا (1994، 1998، 2002) ومارادونا (1982، 1986، 1994).

كما أصبح ميسي خامس لاعب يسجل في أربع نسخ مختلفة من كأس العالم بعد كريستيانو رونالدو وبيليه وميروسلاف كلوزه وأوفه زيلر.

ووقع ميسي على هدفه السابع في كأس العالم في الدقيقة التاسعة من ضربة جزاء وضعها على يسار محمد العويس حيث احتسبها الحكم بعد العودة الى الفار.

وألغى السلوفيني سلافكو فينسيتش حكم المباراة 3 أهداف لمنتخب الأرجنتين سجلهم النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي في الدقيقة 22 بداعى التسلل وهدفين اخرين للمهاجم لاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 27 ، 35 على الترتيب.

منتخب الارجنتين ضد السعودية وقع في مصيدة التسلل 7 مرات.

 

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

لماذا استقبلت السعودية بايدن “بالسجادة البنفسجية” وليست الحمراء

اخر الاخبار

اتفاقية تسعد السعوديين.. تأشيرات الزيارة لأميركا لـ 10 سنوات

اخبار السعودية

ملا طلال : مؤتمر جدة تمهيد وتبرير لتطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية

اخر الاخبار

بايدن يتعهد بالدفاع عن أراضي السعودية .. نص البيان المشترك

اخر الاخبار

وفاة سعد المهنا يهز المجتمع السعودي وهذا سبب الوفاة

اخر الاخبار

الأميرة “هيفاء آل سعود” مع ميسي ومواقع التواصل السعودية تضج بصورهما

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

العراقيون أكبر مشتريين للعقارات في تركيا.. تعرف على الأسباب ؟

اخبار العراق

استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم الثلاثاء

اخر الاخبار

هل أًصيب الفنان المصري “رامز جلال” بالعمى

اخر الاخبار

الكشف عن العمل الفني القادم لفيروز

اخر الاخبار

قصة الحمامة الساجدة في الحرم؟ تفاصيل ستبهرك

اخر الاخبار

بشرى سارة للجماهير العربية بشأن مباراة “السعودية والأرجنتين” بالمونديال

اخبار قطر

مونديال قطر ..هولندا تبدأ مشوارها بفوزٍ صعب على السنغال

اخبار قطر

مونديال قطر ..هولندا تبدأ مشوارها بفوزٍ صعب على السنغال

اخبار قطر

مونديال قطر..خسارة موجعة لايران و إنكلترا تؤكد جاهزيتها للتحدي

اخر الاخبار

زلزال يضرب جاوا الاندونيسية ويتسبب بمئات الجرحى والقتلى

اخبار قطر

 تمتد لـ 27 عاما .. قطر تبرم صفقة لتزويد الصين بالغاز

اخبار العراق

القبض على (6) متهمين في ميسان اثر مقتل مواطن بسبب ثأر عشائري

اخبار العراق

لتعزيز النزاهة القضائية في العراق.. إطلاق المدونة الجديدة لقواعد السلوك القضائي

اقتصادية

ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم الأثنين

اخر الاخبار

“ميرور” البريطانية : ريال مدريد يغلق بابه في وجه كريستيانو رونالدو

اخر الاخبار

انخفاض أسعار خام البصرة نحو 2% مع انخفاض اسعار النفط عالميا

الاخبار

كأس العالم 2022.. مواجهة مرتقبة اليوم بين أمريكا و ويلز