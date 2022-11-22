السعودية تذهل العالم وتفوز على المرشح الأول للقب كأس العالم

المستقلة /- حقق منتخب السعودية فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتين في أكبر مفاجآت المونديال بنتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

وحول الأخضر تأخره بهدف في الشوط الأول الى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثانى حيث سجل النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء ثم أدرك صالح الشهري، التعادل بالدقيقة 48 وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 53 من الشوط الثانى .

ويعتبر الأخضر السعودي أول منتخب آسيوي يسجل هدفين على الأرجنتين في مباراة واحدة في التاريخ.

كما حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رقماً تاريخياً مع منتخب بلاده ، بعدما نجح في تسجيل أول أهدافه التانجو في شباك المنتخب السعودي حيث يعتبر ليونيل ميسي ، أول لاعب يسجل في 4 نسخ من كأس العالم مع الأرجنتين (2006 ، 2014، 2018، 2022)، متجاوزاً باتيستوتا (1994، 1998، 2002) ومارادونا (1982، 1986، 1994).

كما أصبح ميسي خامس لاعب يسجل في أربع نسخ مختلفة من كأس العالم بعد كريستيانو رونالدو وبيليه وميروسلاف كلوزه وأوفه زيلر.

ووقع ميسي على هدفه السابع في كأس العالم في الدقيقة التاسعة من ضربة جزاء وضعها على يسار محمد العويس حيث احتسبها الحكم بعد العودة الى الفار.

وألغى السلوفيني سلافكو فينسيتش حكم المباراة 3 أهداف لمنتخب الأرجنتين سجلهم النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي في الدقيقة 22 بداعى التسلل وهدفين اخرين للمهاجم لاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 27 ، 35 على الترتيب.

منتخب الارجنتين ضد السعودية وقع في مصيدة التسلل 7 مرات.