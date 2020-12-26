السعودية تدعو قادة الخليج للقمة المقبلة

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة /- كلف العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمين عام مجلس التعاون الخليجي بتوجيه دعوة إلى قادة دول المجلس لحضور القمة الخليجية الـ41 التي ستعقد في الرياض في 5 يناير المقبل.

ومن بين المدعوين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والذي تواجهه بلاده مقاطعة من السعودية والبحرين والإمارات الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، في بيان اليوم السبت، أن الملك سلمان قد كلف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، بنقل الدعوات إلى القادة للمشاركين في أعمال الدورة الواحد والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الميركاتو الشتوي يحسم مصير 3 نجوم عراقيين

اخر الاخبار

نائبة : مبالغ تقدر بمئات الملايين من الدولارات صرفت على مشاريع لم تنجز بالبصرة

اخر الاخبار

السعودية تدعو قادة الخليج للقمة المقبلة

اخر الاخبار

التجارة تكشف عن تخصيصات البطاقة التموينية في موازنة 2021 

اخر الاخبار

جمال كوجر :الحلبوسي لم يتسلم الموازنة ليرسلها الى اللجنة المالية

اخبار العراق

العراق يسجل اقل عدد اصابات بفيروس كورونا منذ اشهر

اخر الاخبار

القبض على إنتحاري اراد التفجير في أعياد الميلاد ببغداد