السعودية.. تدشين روبوت ذكي لتوزيع عبوات مياه زمزم دون تلامس في الحرمين الشريفين “صور”

المستقلة/-أحمد عبدالله/ في ظل أزمة جائحة كورونا، دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الروبوت الذكي لتوزيع عبوات مياه زمزم دون تلامس.

وأشار عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس إلى أن التقنية الحديثة باتت تسخر لخدمة البشرية، خصوصا في ظل تفشي جائحة كورونا، مشيرا إلى أن “هذه التقنية ستحافظ على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين”.

هذا وأشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بما وصل له العلم الحديث والتطور الرقمي في خدمة البشرية كافة، حيث يعمل الروبوت على توزيع العبوات دون تلامس، ودون أن يعيق حركة قاصدي الحرمين.

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