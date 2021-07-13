السعودية تختم مسابقة عبدالرحمن المشيقح الأدبية

المستقلة/- أختتم في المملكة العربية السعودية مسابقة الدكتور عبدالرحمن العبدالله المشيقح الأدبية في فروعها الثلاث حيث أنطلقت المسابقة في نسختها الأولى مطلع العام الجاري بفرع القصيدة العربية والمقال الأدبي والقصة القصيرة. حيث رصد لها جوائز مالية خاصة.

وتعد هذه المسابقة واحداً من أهم المناشط الأدبية والفكرية في المملكة.

و شارك بالمسابقة أكثر من ألفي مشارك من مختلف أنحاء العالم .. تنافسوا في فروع المسابقة الثلاث ..

وقد أقيم إحتفال خاص لتتويج الفائزين بالمسابقة وتم تنظيمه عن بعد نظراً لظروف جائحة كورونا.

وكان ضيف شرف المسابقة الأديب حمد العبدالله القاضي والذي ألقى كلمة مقتضبة أشاد بمستوى المسابقة وبمستوى المشاركين والفائزين.

وألقى الفائزون بالمسابقة كلمات خاصة بهذه المناسبة عبروا من خلالها عن إعتزازهم بالمشاركة والفوز موجهين شكرهم لراعي المسابقة الدكتور عبدالرحمن العبدالله المشيقح كلمة شكر من خلالها الجميع. مؤكداً أن المسابقة سوف تستمر ويتم تطويرها بشكل مستمر.

وفاز في المسابقة  فرع المقال الأدبي:

المركز الاول ساندي ياسر عدلي من جمهورية مصر العربية

المركز الثاني عبدالله جابر الحرداني من جمهورية السودان

المركز الثالث إيمان عبدالكريم الرزوق من دولة الكويت

–        فرع القصيدة العربية:

المركز الأول محمد صالح جالو من الولايات المتحدة الأمريكية

المركز الثاني عبدالكريم آية الحاج صالح من مملكة المغرب

المركز الثالث عيادة خليل العنزي من المملكة العربية السعودية

–        فرع القصة القصيرة:

المركز الأول حفصة زاهي من دولة الجزائر

المركز الثاني وردة خليفة النجم من جمهورية سوريا العربية

المركز الثالث حسام عيسى رمضان من دولة فلسطين

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

وقفة مع المسلسل العراقي (الهروب)

اخبار السعودية

السعودية تختم مسابقة عبدالرحمن المشيقح الأدبية

اخر الاخبار

بالتوابيت.. اعتصام أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام منزل وزير الداخلية “فيديو”

اخر الاخبار

إصابة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بفيروس كورونا

اخر الاخبار

رسالة مؤثرة من رامي صبري إلى شقيقه الراحل

اخبار العراق

الحبس الشديد بحق مسؤول في وزارة الكهرباء

اخبار العراق

هوشيار عبدالله يشكك باسباب فاجعة مستشفى الحسين

اخبار العراق

هوشيار عبدالله يشكك باسباب فاجعة مستشفى الحسين

اخبار العراق

من أجل مئة ألف دينار.. حالات طلاق تتم بصورة غير شرعية

اخر الاخبار

تقنية القلب النابض في دور السينما الأوروبية

اخبار مصر

تأجيل العمل بمحطة الضبعة النووية المصرية

اخر الاخبار

فيديو وصور.. زينب العسكري تشارك بمهرجان “كرنفال تراث الدول”

اخر الاخبار

بيان عاجل من إثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة

اخر الاخبار

الرئيس السيسى يعزى نظيره العراقى فى ضحايا حريق مستشفى الحسين

اخر الاخبار

جماعة أنصار الله تكشف عن  تفاصيل عملية عسكرية واسعة في البيضاء وسط اليمن

اخر الاخبار

السفير الأمريكى بالقاهرة يصدر تصريحات جديدة بشأن سد النهضة

اخر الاخبار

رئيس الإمارات يأمر بالإفراج عن 855 سجينا بمناسبة عيد الأضحى المبارك