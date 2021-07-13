السعودية تختم مسابقة عبدالرحمن المشيقح الأدبية

المستقلة/- أختتم في المملكة العربية السعودية مسابقة الدكتور عبدالرحمن العبدالله المشيقح الأدبية في فروعها الثلاث حيث أنطلقت المسابقة في نسختها الأولى مطلع العام الجاري بفرع القصيدة العربية والمقال الأدبي والقصة القصيرة. حيث رصد لها جوائز مالية خاصة.

وتعد هذه المسابقة واحداً من أهم المناشط الأدبية والفكرية في المملكة.

و شارك بالمسابقة أكثر من ألفي مشارك من مختلف أنحاء العالم .. تنافسوا في فروع المسابقة الثلاث ..

وقد أقيم إحتفال خاص لتتويج الفائزين بالمسابقة وتم تنظيمه عن بعد نظراً لظروف جائحة كورونا.

وكان ضيف شرف المسابقة الأديب حمد العبدالله القاضي والذي ألقى كلمة مقتضبة أشاد بمستوى المسابقة وبمستوى المشاركين والفائزين.

وألقى الفائزون بالمسابقة كلمات خاصة بهذه المناسبة عبروا من خلالها عن إعتزازهم بالمشاركة والفوز موجهين شكرهم لراعي المسابقة الدكتور عبدالرحمن العبدالله المشيقح كلمة شكر من خلالها الجميع. مؤكداً أن المسابقة سوف تستمر ويتم تطويرها بشكل مستمر.

وفاز في المسابقة فرع المقال الأدبي:

المركز الاول ساندي ياسر عدلي من جمهورية مصر العربية

المركز الثاني عبدالله جابر الحرداني من جمهورية السودان

المركز الثالث إيمان عبدالكريم الرزوق من دولة الكويت

– فرع القصيدة العربية:

المركز الأول محمد صالح جالو من الولايات المتحدة الأمريكية

المركز الثاني عبدالكريم آية الحاج صالح من مملكة المغرب

المركز الثالث عيادة خليل العنزي من المملكة العربية السعودية

– فرع القصة القصيرة:

المركز الأول حفصة زاهي من دولة الجزائر

المركز الثاني وردة خليفة النجم من جمهورية سوريا العربية

المركز الثالث حسام عيسى رمضان من دولة فلسطين