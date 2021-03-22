السعودية تحصل على المركز الأول في تقرير السعادة

المستقلة/أمل نبيل/تحت شعار “وطن لا حدود لطموحه” وضمن تحويل رؤية المملكة 2030 إلى واقع ملموس للإرتقاء بجودة حياة يسعد بها سكان المملكة من مواطنين ومقيمين في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.

أفاد عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية حصول المملكة على المركز الأول عربياً في تقرير “السعادة العالمي2021″ الذي أصدرته شبكة ” حلول التنمية المستدامة” التابعة للأمم المتحدة .

وأوضح حنفي أن هذا التقرير يترجم نجاح رؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة في القطاعات المرتبطة بها ، حيث أن هذا التقرير يصدر سنوياً منذ 10 سنوات ويقيس مؤشرات السعادة لأكثر من 150 دولة حول العالم حيث جائت السعودية في المركز 21 عالمياً والمركز الأول عربياً ،

وأختتم نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أن تقرير السعادة هذا العام أعتمد على قياس تأثيرات جائحة فيروس كورونا على الدولة وطرق السيطرة عليها سواء التداعيات الصحية والإقتصادية والنفسية ، وأيضاً أثر الجائحة على بيئة العمل وطبيعة العلاقات الإجتماعية والصحة العقلية للأفراد والثقة في الإجراءات الحكومية التي تتبعها الدولة للحد والقضاء على هذا الفيروس وكذلك نسبة البطالة التي نجمت بفعل جائحة كورونا .