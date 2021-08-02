السعودية تحذر سكان المنطقة الجنوبية من تردي أحوال الطقس

المستقلة /- أصدر “المركز الوطني للأرصاد الجوية” السعودي عبر نظام الإنذار المبكر تنبيها للمنطقة الجنوبية، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وقال المركز إن “منطقة عسير تشهد استمرار أمطار وضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل، وستستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الاثنين (حسب التوقيت المحلي)”.

 

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