السعودية تحتضن كلاسيكو الارض بين برشلونة وريال مدريد

المستقلة /- يحتضن ستاد “الملك فهد الدولي” بالعاصمة السعودية الرياض المواجهة النارية بين فريقى برشلونة الإسبانى وغريمه التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو الأرض المقرر إقامته من مساء اليوم، الأربعاء، ضمن الدور نصف النهائي للنسخة 38 من كأس السوبر الإسباني.

وتشهد منافسات كأس السوبر الإسبانى في السعودية مشاركة 4 أندية في البطولة التي تقام خلال الفترة من 12 حتى 16 يناير الجارى وهم: أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني، برشلونة بطل كأس ملك إسبانيا، ريال مدريد وصيف الليجا، وأتلتيك بيلباو وصيف الكأس.

ويتصدر برشلونة قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر الإسبانى على مر التاريخ برصيد 13 مرة من إجمالي 25 مشاركة سابقة.

في المقابل، نجح ريال مدريد في الفوز بلقب السوبر الإسبانى 11 مرة ليأتى في المركز الثانى خلف الفريق الكتالونى بقائمة الأكثر تتويجا، حيث حصد الملكى ألقابه الـ11 من إجمالي 17 مشاركة سابقة في البطولة.

ويتسلح ريال مدريد بالعديد من النجوم على رأسهم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلى فينيسيوس جونيور، والبلجيكى إدين هازارد، فيما شهدت القائمة التي أعلنها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتى وضمت 24 لاعبا غياب الثنائي جاريث بيل وماريانو دياز، فيما عاد اللاعبان دانى كارفخال والصربي لوكا يوفيتش.

في المقابل، تلقى تشافى هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني، أنباء سارة بعدما شهدت قائمة الكلاسيكو عودة النجم الشاب انسو فاتى عقب تعافيه من الإصابة، بالإضافة إلى الثنائي رونالد أراوخو وفرينكي دي يونج.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 49 نقطة جمعها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 4 وخسارة لقاءين وتسجيل 41 هدفاً وتلقى 17 مواجهة علما بأنه لعب مباراة أكثر من فرق المقدمة.

فيما يأتى برشلونة خامسا في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 8 لقاءات وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 31 هدفاً وتلقي 23.

ومن المقرر أن يلتقى الفائز من كلاسيكو الليلة في المباراة النهائية للسوبر الإسبانى، مع الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى والتي تجمع بين فريقى أتلتيكو مدريد وأتليتك بيلباو على ستاد “الملك فهد الدولي” في التاسعة مساء غد الخميس.

وكان ريال مدريد حقق لقب كأس السوبر الإسباني للمرة الحادية عشرة في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على فريق أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح في المباراة النهائية في يناير 2020 في النسخة الأولى التي تستضيفها السعودية، بينما فاز أتلتيك بيلباو على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نهائي 2021 الذى أقيم في إسبانيا بعد نقلها من السعودية بسبب انتشار فيروس كورونا والتخوف من زيادة الإصابات.

يذكر أن ريال مدريد قد تغلب على برشلونة بنتيجة 2-1 في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري 2021-2022.