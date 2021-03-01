السعودية تجيز لصناديق الاستثمار التحول لمنشآت ذات أغراض خاصة

المستقلة/-أجازت هيئة السوق المالية السعودية خياراً لمديري صناديق الاستثمار بالتحول إلى منشآت ذات أغراض خاصة، بما يوفر الشخصية الاعتبارية للصندوق الاستثماري، مع إمكانية الإبقاء على خيار العلاقة التعاقدية بين مديري الصناديق ومالكي الوحدات المعمول به حالياً، على أن يستوفي مدير الصندوق متطلبات تأسيس منشأة ذات أغراض خاصة وفقاً للقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.

وتأتي تلك التعديلات ضمن قرارات الهيئة المتضمنة اعتماد لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

تضمنت التعديلات التي أعلنتها الهيئة اليوم، السماح بطرح وإدراج صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة، وصناديق المؤشرات المتداولة في السوق الموازية، مع السماح لها بشراء وحداتها المتداولة، وبيع وحدات الخزينة الخاصة بتلك الصناديق وفق ضوابط متضمنة بلائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري.

وأشارت التعديلات إلى إمكانية اكتتاب صناديق الاستثمار العامة في أدوات الدين الصادرة بموجب طرح خاص وفق ضوابط محددة.