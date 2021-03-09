السعودية تتخذ قرارات تخص قطاع الحج والعمرة

المستقلة /- وافق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، على عدد من المبادرات التي تهدف إلى مساعدة الأفراد والمؤسسات العاملة في قطاع الحج والعمرة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن المبادرات تهدف إلى التخفيف من الآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 على القطاع الذي يقدم الدعم للحج والعمرة.

وتشمل المبادرات إعفاء مرافق الإيواء من الرسوم السنوية لرخص الأنشطة التجارية البلدية لمدة سنة في مدينتي مكة والمدينة.

وسيتم أيضا إعفاء منشآت قطاع الحج والعمرة من المقابل المالي على الوافدين العاملين لمدة ستة أشهر، كما يمكن تجديد تراخيص وزارة السياحة دون مقابل لمرافق الإيواء بمدينتي مكة والمدينة لمدة سنة قابلة للتمديد.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أنه “سيتم كذلك تأجيل تحصيل رسوم تجديد الإقامات للوافدين العاملين في الأنشطة المرتبطة بقطاع الحج والعمرة لمدة ستة أشهر، على أن يتم تقسيط المبالغ على مدى سنة”.