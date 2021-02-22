السعودية تبدأ تجنيد النساء في الجيش وتعلن شروط ألتحاقها

المستقلة /- أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فتح باب التجنيد للجنسين، للانضمام إلى الخدمة العسكرية في الجيش السعودي.

ووفقا لصحيفة عاجل السعودية فإن القرار نص على تقديم الرجال والنساء للانضمام إلى الخدمة العسكرية، على ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما.

ونصت الشروط على ألا يكون المتقدم/ المتقدمة موظفًا في أي جهة حكومية، وألا يكون متزوجًا من غير سعودية، وألا يكون قد فصل من أحد القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

فيما جاء فيها أيضا، أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، بالإضافة إلى أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، بحيث يكون الحد الأدنى للطول 160 سم للرجال و155 سم للنساء، وأن يكون لائقًا طبيا للخدمة.

وشملت الشروط كذلك، ألا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة، وألا تكون متزوجة من غير سعودي.

ومن المقرر أن يبدأ التقديم في ابريل المقبل، من خلال بوابة الوزارة على الإنترنت.

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