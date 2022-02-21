السعودية بإعلان صادم عن مقالب رامز جلال

المستقلة /- أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن طرحه تجربة جديدة وغير مسبوقة لزوار موسم الرياض، مستوحاة من برنامج مقالب الفنان رامز جلال، حيث يسمح للجمهور بالمشاركة في محاكاة للبرنامج للمرة الأولى، وقال: “تجربة رامز الجمهور بيجرب ويعيش المقالب لأول مرة في بوليفارد رياضي سيتي يوم الأحد”.

هذا وكان موقع موسم الرياض قد كشف سابقا عن بعض تفاصيل تجربة رامز جلال المقرر إقامته من يوم الأربعاء 23 فبراير وحتى الخميس 31 مارس في البوليفارد، ويصل سعر التذكرة إلى 70 ريال، ووصف موقع موسم الرياض العرض في تعريفه: “رامز الذي اشتهر بمقالبه على مدار السنين يدعوكم هذه المرة للمشاركة معه والدخول في تجربة تفاعلية جديدة ومختلفة من المقالب المضحكة المثيرة”.

وبدوره شكر رامز جلال لـتركي آل الشيخ، وأعاد نشر تغريدة رئيس هيئة الترفيه معلقاً عليها: “شكر خاص لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمه اللامحدود على تجربة رامز لأول مرة في الشرق الأوسط”.

وتفاعل الجمهور وخاصة السعوديين مع الفكرة الجديدة، وعبروا عن حماسهم للمشاركة فيها، موقدموا الشكر لموسم الرياض والمستشار تركي آل شيخ الذي قدم الكثير من الأفكار لمنح الترفية للشعب السعودي والعربي، ولكن أثار هذا الإعلان البلبلة لدى الكثير من الناس، حيث اعتقد البعض ان ما ورد بالإعلان والصور تسريب لبرنامج رامز جلال الجديد في موسم رمضان 2022، لكن تبين انها تجربة جديدة في موسم الرياض ولا علاقة لها ببرنامج جلال القادم.

يذكر ان رامز جلال قد كشف انه سيكون حاضرا في موسم 2022 في برنامج مقالب جديد، وذلك أثناء تسلمه جائزة أفضل برنامج في حفل جوائز Joy Awards، وعلق: “ماينفعش مكونش موجود في رمضان”، لكن لم يفصح عن أي تفاصيل تخص برنامجه.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الأردن: لأولياء الأمور.. هذه التطبيقات لا تجعلوا أطفالكم يصلون إليها

اخر الاخبار

الدعوات لحذف قناة “القاهرة والناس” يتصدر المواقع لأسباب دينية

اخر الاخبار

عريس الاسماعيلية يصدم العالم مرة أخرى وهذا ما قاله

اخر الاخبار

بحث إنشاء نفق تحت البحر بين إيران وقطر

اخر الاخبار

وُلدت بكلية واحدة ورحمين ودورتين شهريتين

اخر الاخبار

ألغوا حكم الإعدام.. لكنه مات بأغرب طريقة ممكنة

اخر الاخبار

وائل كفوري من أغنى الفنانين اللبنانيين فكم تبلغ ثروته؟

اخر الاخبار

وائل كفوري من أغنى الفنانين اللبنانيين فكم تبلغ ثروته؟

اخر الاخبار

الطيار وليد مراد يكشف تفاصيل الهبوط التاريخي

اخر الاخبار

هل تصبح خدمة الإنترنت مجانية في مصر؟

اخر الاخبار

تحذير خطير للصحة العامة

اخر الاخبار

رجيم نهاية الشتاء السهل لبنات العشرين

اخر الاخبار

كيف أتخلص من احتباس الماء بالجسم؟

اخر الاخبار

مهم لكل مغترب في الكويت بشأن الرواتب

اخر الاخبار

أشهر أعراض نقص فيتامين B12

اخر الاخبار

هذه البلاد ستشهد فقرا كبيرا لعام 2030

اخر الاخبار

انخفاض اسعار النفط بعد احتمال ابرام اتفاق نووي مع ايران