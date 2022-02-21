السعودية بإعلان صادم عن مقالب رامز جلال

المستقلة /- أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن طرحه تجربة جديدة وغير مسبوقة لزوار موسم الرياض، مستوحاة من برنامج مقالب الفنان رامز جلال، حيث يسمح للجمهور بالمشاركة في محاكاة للبرنامج للمرة الأولى، وقال: “تجربة رامز الجمهور بيجرب ويعيش المقالب لأول مرة في بوليفارد رياضي سيتي يوم الأحد”.

هذا وكان موقع موسم الرياض قد كشف سابقا عن بعض تفاصيل تجربة رامز جلال المقرر إقامته من يوم الأربعاء 23 فبراير وحتى الخميس 31 مارس في البوليفارد، ويصل سعر التذكرة إلى 70 ريال، ووصف موقع موسم الرياض العرض في تعريفه: “رامز الذي اشتهر بمقالبه على مدار السنين يدعوكم هذه المرة للمشاركة معه والدخول في تجربة تفاعلية جديدة ومختلفة من المقالب المضحكة المثيرة”.

وبدوره شكر رامز جلال لـتركي آل الشيخ، وأعاد نشر تغريدة رئيس هيئة الترفيه معلقاً عليها: “شكر خاص لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمه اللامحدود على تجربة رامز لأول مرة في الشرق الأوسط”.

وتفاعل الجمهور وخاصة السعوديين مع الفكرة الجديدة، وعبروا عن حماسهم للمشاركة فيها، موقدموا الشكر لموسم الرياض والمستشار تركي آل شيخ الذي قدم الكثير من الأفكار لمنح الترفية للشعب السعودي والعربي، ولكن أثار هذا الإعلان البلبلة لدى الكثير من الناس، حيث اعتقد البعض ان ما ورد بالإعلان والصور تسريب لبرنامج رامز جلال الجديد في موسم رمضان 2022، لكن تبين انها تجربة جديدة في موسم الرياض ولا علاقة لها ببرنامج جلال القادم.

يذكر ان رامز جلال قد كشف انه سيكون حاضرا في موسم 2022 في برنامج مقالب جديد، وذلك أثناء تسلمه جائزة أفضل برنامج في حفل جوائز Joy Awards، وعلق: “ماينفعش مكونش موجود في رمضان”، لكن لم يفصح عن أي تفاصيل تخص برنامجه.