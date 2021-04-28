السعودية الهاربة “رهف القنون” تثير الضجة بظهورها الاخير

المستقلة /- نشرت السعودية رهف القنون مجموعة صور جريئة على حسابها في إنستغرام، ظهرت بها بإطلالات وصفت بالخادشة للحياء العام، حيث نشرت صورتها وهي عارية في حوض الإستحمام وغطت الجزء السفلي من جسدها بالصابون، ووضعت قناع على وجهها.

كما نشرت صور أخرى برزت فيها مفاتنها بشكل لافت، ولاقت رهف القنون إنتقاد واسع من قبل المتابعين الذين اتهموها بتعمد التعري وإستقزاز المجتمع السعودي الذي خرجت منه.

رهف القنون فتاة سعودية مواليد 2000، أثارت قضيتها الرأي العام في السعودية وخارِجها بعد هُروبها من أهلها المقيمين في الكويت إلى تايلاند بدعوى التعنيف الأسري، وتدخلت في قضيتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على واعتبرت رهف الهاربة لاجئة وطلبت من أستراليا منحها حق اللجوء، ثم انتقلت للعيش في كندا كلاجئة.

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