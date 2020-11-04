السعودية … المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع برعاية الملك سلمان

المستقلة … أعلنت منصة موهبة السعودية عن موعد اطلاق المؤتمر العالمي للموهبة والابداع والذي سيكون برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

تحت رعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تنظم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” والأمانة السعودية لمجموعة العشرين.

كما أن المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع تقرر ان يقام كل عامين ، ويأتي هذا العام ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقام على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

ويهدف المؤتمر الى تعزيز التوجه العالمي في تنمية القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة لتشكيل آفاق مستقبلية جديدة و تأكيد مقدرة الموهوبين والمبدعين على صنع العالم الافتراضي وتوظيفه بكفاءة وبالاضافة الى استشراف مستقبل الواقع الافتراضي وأثره على التنمية البشرية.

كما يهدف المؤتمر ايضاً الى توسيع نطاق التعاون الدولي وذلك من خلال الشراكات الفاعلة لتنمية رأس المال البشري من الطاقات الشابة الموهوبة والمبدعة والمبتكرة لمواجهة المستجدات والتحديات العالمية.

وبحسب الحساب الرسمي لمنصة ” موهبة ” فأن موعد التسجيل مفتوح الان وهو مجاني لكل من يرغب بالتسجيل وهو مجاني.

وذكرت منصة ” موهبة ” بأن المؤتمر سيكون يومه الاول بتاريخ 8 نوفمبر الحالي والذي سيكون لمدة 3 ساعات متواصلة، اما اليوم الثاني فسيكون بتاريخ 9 نوفمبر الحالي وسيكون على مدار 3 ساعات ونصف الساعة.