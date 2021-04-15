السعودية : اعتراض طائرات وصورايخ حوثية استهدفت جيزان

المستقلة /- قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي «تمكنت، ولله الحمد، مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس من اعتراض وتدمير (4) طائرات بدون طيار مفخخة و (5) صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صعدة تجاه مدينة جيزان».

وأوضح العميد المالكي أن جماعة الحوثية حاولت استهداف عدد من الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني ومنها محاولة استهداف جامعة جازان، وقد نتج عن عملية الاعتراض والتدمير سقوط وتناثر شظايا الاعتراض في حرم الجامعة ما نتح عنه نشوب حريق محدود تمت السيطرة علية دون خسائر بالمدنيين ولله الحمد.

وأضاف العميد المالكي أن محاولات جماعة الحوثية عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة والصواريخ الباليستية وأن هذه الأعمال العدائية تمثل جرائم حرب.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بتحييد وتدمير مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.