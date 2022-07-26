السعدي : البرنامج الحكومي سيتم وضعه بالتعاون مع الاطار التنسيقي

المستقلة/- أوضح عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سعد السعدي آلية وضع البرنامج الحكومي المرتقب بعد اختيار محمد السوداني لرئاسة الوزراء وكذلك مايتعلق بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان.

وقال السعدي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “البرنامج الحكومي للمرحلة المقبلة وبعد ان تم اختيار محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، فأن البرنامج سيتم وضعه من قبل رئيس الحكومة وبالتعاون مع الاطار التنسيقي”.

وأشار الى ان “الوضع السياسي في طور حلحلة المشاكل بعد ان تم حسم الجزء الأكبر منها المتعلق باختيار الشخصية المرشحة لرئاسة الوزراء، والتي ستكلف بهذه المهمة بعد حسم منصب رئيس الجمهورية والتصويت عليه داخل البرلمان”.

وبين ان “مايتعلق بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان فأن الاطار التنسيقي لديه عدد كبير من النواب المستقلين ولايوجد فرق كبير بالنسبة للاطار بأن يتسلم المنصب نائب مستقل”.