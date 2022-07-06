السعدي : الاطار التنسيقي لن يسمح بتجديد عقد شركة سيركو البريطانية

المستقلة /- اكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سعد السعدي، ان الاطار التنسيقي لن يسمح بتجديد عقد شركة سيركو البريطانية التي تسيطر على أجواء العراق، لافتا الى ان هناك تحرك باتجاه مراجعة جميع العقود التي ابرمتها حكومة تصريف الاعمال.

وقال السعدي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “حكومة تصريف الاعمال لايسمح لها بأن تبرم أي عقود كونها محددة الصلاحيات، حيث ان توجهها نحو ابرام عقود يمثل مخالفة سيتم الوقوف عندها”.

وأضاف ان “الاطار التنسيقي لن يسمح بتجديد عقد شركة سيركو البريطانية التي تسيطر على أجواء العراق وسمائه، خصوصا ان الحكومة لاتمتلك أي صلاحيات للعمل على تجديد عقدها في العراق”.

واكد ان “الاطار سيعمل خلال المرحلة المقبلة على مراجعة جميع العقود التي ابرمتها حكومة الكاظمي بعد ان يتم تشكيل الحكومة الجديدة، حيث سيكون هناك موقف من اجل الغاء هذه الاتفاقيات التي جاءت خلافا للقانون من قبل حكومة تصريف الاعمال”.