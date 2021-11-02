السعداوي : الحكومة المقبلة ستكون أسوأ من سابقاتها ولن تدور معها عجلة التقدم

المستقلة /- رأى القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي،أن الحكومة المقبلة ستكون أسوأ من سابقاتها ولن تدور معها عجلة التقدم.

وقال السعداوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “الحكومة المقبلة ستواجه المزيد من الازمات على الرغم من إيجاد حكومة توافقية”.

وأضاف أن “القبول بنتائج الانتخابات الحالية ستولد حكومة ستكون اسوأ من سابقاتها من حيث الشكل والأداء”، مبينا أن “الحكومة الجديدة ستكون بعيدة كل البعد عن متطلبات المرحلة المقبلة في مقدمتها الخدمات والازمة الاقتصادية”.

وكان السعداوي قد أكد في وقت سابق، ان مجلس النواب المقبل لن يدوم أكثر من سنة واحدة وهو غير قادر على مواجهة التحديات السياسية.