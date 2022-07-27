السراج : مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الوزراء قادر على تشكيل الحكومة الجديدة

المستقلة /- اكد رئيس المركز العراقي للتنمية الاعلامية عدنان السراج ان مرشح الاطار التنسيقي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني قادر على تشكيل الحكومة الجديدة وينال ثقة البرلمان ، فيما حدد موعد المفاوضات مع الكتل السياسية.

قال السراج في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان السوداني سيباشر بالبدء في المفاوضات مع باقي الكتل السياسية السنية والكردية فور تكليفه بشكل رسمي بعد انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة البرلمان المحددة لذلك ، مشيرا الى ان السوداني التقى قبل ترشيحه مع اغلب القادة السياسيين في البلد والوزراء والمدراء العامين ولديه تصور كامل عن ماذا يفعل في المستقبل ولديه خطط لادارة الدولة بنجاح .

واوضح السراج انه لايوجد اعتراض رسمي من كافة الكتل السياسية على شخص السوداني في تشكيل الحكومة ، مشيرا الى نجاح عمل الحكومة مقرون بنجاح تنفيذ البرنامج الحكومي ، والذي سيكون مراقبا من قبل البرلمان اولا والاطار التنسيقي الذي رشحه للمنصب ثانيا .

واشار الى ان مجلس النواب سيكون هو الفيصل في قبول حكومة السوداني من قبله ، ولن يؤثر اي اعتراض ان وجد من قبل التيار الصدري على شخص السوداني ، على اعتبار انهم انسحبوا من البرلمان ، ولا يمكن الاعتراض داخله ، لكن كمساحة سياسية للتيار الصدري بالتاكيد فان التيار الصدري سيكون له رأي بهذا الشأن لافتا الى ان عمل الحكومة المقبلة برئاسة السوداني وانجازاتها المستقبلية يمكن ان يكون سببا بعدم اعتراض الجميع عليها .

واوضح السراج ان اغلب المختصين يرون ان السوادني قادر على ادارة الدولة بالمرحلة المقبلة وانتشال الواقع الحالي ، ورفع مستوى الخدمات في مجالات الصحة والبيئة والكهرباء والطاقة والتربية ، وغيرها من الامور الحياتية ، ورفع معاناة طبقة الفقراه في العراق “.