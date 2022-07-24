السراج :تأخير تسديد ثمن الإعلانات الحكومية ساهم في ارتفاع البطالة لدى الصحفيين

المستقلة/- أكد رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين إبراهيم السراج أن تأخير تسديد ثمن الاعلانات الحكومية إلى الصحف اليومية قد أسهم بشكل كبير في إرتفاع معدلات البطالة في الوسط الصحفي.

وقال السراج في بيان عن الجمعية أن إهمال وتقاعس الوزارات والمؤسسات الحكومية وتأخير تسديد ثمن الاعلانات الحكومية قد أسهم في تعرض مئات الصحفيين إلى الطرد التعسفي خاصة وأن أغلب الصحف اليومية هي تمول من إيرادات الاعلانات الحكومية وبالتالي عدم تسديد ثمن الاعلانات قد إربك عمل المؤسسات الإعلامية.

وأكد أن عددا من المؤسسات الإعلامية قلصت اعداد الصحفيين إلى النصف الأمر الذي أسهم في ضعف الوضع المعاشي للصحفيين .

وطالب السراج بضرورة وضع سقف زمني لتسديد ثمن الاعلانات الحكومية على أن تلتزم به الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة .