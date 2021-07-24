السديس: الذكاء الاصطناعي أنجح الحج

المستقلة /- أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، لـ “العربية”، أن حج هذا العام هو “حج ذكي” عبر العديد من التقنيات الذكية المستخدمة خلال الحج من التطبيقات الرقمية، وآليات العمل التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي سُخرت جميع منظومة الخدمات في الحج بما يتواكب مع رؤية المملكة 2013، كما حرصت دولتنا على تقديم ما في وسعها لخدمة الحرمين الشريفين، وأن يكون كل ما يُقدم هو مواكب للتطور.

وأضاف أن رئاسة الحرمين ركزت خلال موسم هذا العام، وبحسب توجيهات حكومتنا الرشيدة، على النقلة النوعية في الخدمات بما يتواكب مع التقنية الحديثة، فمثلاً روبوت ذكي لتعقيم الحرم، وكذلك روبوت لتوزيع عبوات ماء زمزم، إضافة إلى روبوت توجيهي يشرح ويوجه ضيوف الرحمن، كما أن خطبة يوم عرفة، ترجمت إلى 10 لغات.

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