السجن 4 سنوات للداعية يوسف الأحمد في السعودية

المستقلة /… أصدرت السلطات السعودية حكماً بالسجن أربع سنوات على الداعية يوسف الأحمد، المعتقل منذ أيلول/ سبتمبر 2017.

وذكر حساب “معتقلي الرأي”، المعني بالموقوفين سياسياً في المملكة، عبر “تويتر”، أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت حُكماً ضد الشيخ يوسف الأحمد بالسجن 4 سنوات.

وأضاف أن المحكمة ذاتها قررت أيضًا “منع الشيخ يوسف الأحمد من السفر 4 سنوات، على خلفية تُهم واهية أبرزها المشاركة بمعرض الكتاب وبرنامج تلفزيوني وزيارة بعض معتقلي الرأي”.

وتابع: “الحُكم الصادر ضد الدكتور يوسف الأحمد سيتم احتسابه منذ بداية الاعتقال، وبالتالي سيتم الإفراج عنه مطلع سبتمبر/أيلول 2021”.

ولم يصدر أي إعلان رسمي من السلطات السعودية حول ما ذكره حساب “معتقلي الرأي”. واعتقل الشيخ يوسف الأحمد في عام 2011، بعد ظهوره في فيديو يطالب فيه السلطات بحلحلة ملف المعتقلين السياسيين.

وحكم عليه بالسجن 5 سنوات لتهم منها “التأليب على ولي الأمر”، و”الإضرار باللحمة الوطنية”، و”النيل من هيبة الدولة”، لكنه خرج بعفو ملكي بعد نحو عام فقط.

وأعيد اعتقاله في الحملة الشهيرة التي استهدفت الدعاة والمفكرين في سبتمبر/أيلول 2017، أبرزهم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري. وتواجه السعودية انتقادات محلية ودولية واسعة بشأن توقيف دعاة ومعارضين، فيما تؤكد السلطات السعودية مراراً التزامها وحرصها على تنفيذ القانون. (النهاية)