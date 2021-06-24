السجن مدى الحياة لمدان بجريمة إغتصاب طفلة في مدينة الموصل

المستقلة/- أصدرت محكمة جنايات نينوى/ الهيئة الاولى حكمآ بالسجن مدى الحياة بحق مدان عن جريمة اغتصاب طفلة في الجانب الايمن من مدينة الموصل.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “المدان اعترف بتفاصيل الجريمة أمام قاضي التحقيق ومحكمة الجنايات باغتصابه الطفلة التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات وعشرة اشهر بمنطقة شارع الفاروق الكائن في الجانب الايمن من مدينة الموصل ،مبينا أن المحكمة حكمت عليه بتعويض المجنى عليها عن الاضرار المادية والمعنوية جراء هذه الجريمة”.

وأضاف أن “الحكم على المدان يأتي استنادا لاحكام المادة ٣٩٣ /١ /٢/أ من قانون العقوبات”.

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