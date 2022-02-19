السجن لممثل أميركي إحتال على مستثمرين بـ 650 مليون دولار

المستقلة /- حكم على الممثل الاميركي ​زاكاري هورفيتز​ بالسجن 20 عاماً، بسبب تنظيمه عملية احتيال على سنوات، سحب خلالها مبلغ 650 مليون دولار، ليعيش نمط حياة باذخاً في شراء السيارات الفخمة والقصور.

ومن أجل إقناع الاشخاص بإستثمار أموالهم، أوجد زاكاري عقوداً مزيفة، أوهم المستثمرين بأنها من منصات معروفة مثل نتفليكس وHBO.

وكان هورفيتز يقدم نفسه على أنه نجم هوليوودي ناجح وجهة فاعلة، استفاد من علاقاته مع منصات الفيديو عبر الانترنت، لبيعها حقوق توزيع أفلام أجنبية.

وكان هورفيتز يقول للمستثمرين إنه يشتري حقوق التوزيع الاجنبي للافلام الاميركية، ويبيعها لمنصات الفيديو، وقدم الرجل أوراقاً للمستثمرين تنص على أنهم سيحققون بعد سنة أرباحاً جيدة.