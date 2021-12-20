السجن لمدة 10 سنوات لمجرمين يتاجرون بالمواد المخدرة من بينهم مصري الجنسية

السجن لمدة 10 سنوات لمجرمين يتاجرون بالمواد المخدرة من بينهم مصري الجنسية

المستقلة/- أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية أحكاما بحق ثلاثة مجرمين بالسجن لمدة عشر سنوات على كل واحد منهما عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى إن “المجرمين الثلاث اعترفوا بقيامهم بالمتاجرة بالمواد المخدرة (الحشيشة والكرستال)، لافتا إلى أن المجرمين من بينهم اثنين يحملون الجنسية المصرية ضبطت بحوزتهم سكارة (حشيشة) و (126) غرام من مادة سوداء اللون و(55) غرام من مادة الكرستال المخدرة “.

وتابع أن “الاحكام التي صدرت بحق المجرمين استنادا لاحكام المادة 28 / اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 “.