السجن سبع سنوات بحق مدان بتجارة المواد المخدرة في واسط

المستقلة/- أصدرت محكمة جنايات واسط الهيئة الجنائية الاولى في رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار لمدانين عن جريمة الترويج وتعاطي المواد المخدرة في واسط.

وقال المركز الاعلامي أن “المحكمة نظرت في دعاوى اثنين من المدانين وأصدرت حكما بالسجن لمدة سبع سنوات لكل واحد منهما مع غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار عراقي، لافتا إلى أن “المدانين اعترفوا في مرحلة التحقيق الابتدائي والقضائي بقيامهم بالتعاطي وترويج المواد المخدرة بقصد الاتجار بها. ”

وأضاف أن “المدانين ضبط بحوزتهم حبوب معروفه محليا بصفر واحد عددها (٥٣٠) حبة وسبعة اكياس تحتوي على مادة بلورية بيضاء كرستال المخدرة، مبينا أن ” المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة هي ادلة كافية ومقنعة لإدانتهم وفقا لإحكام  المادة 28 /اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017″.

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