السجن المؤبد لمجرم بحوزته (6) كيلو غرام من المواد المخدرة

المستقلة/- أصدرت محكمة جنايات النجف حكما بالسجن المؤبد بحق احد المجرمين بعدما ضبطت بحوزته (6) كيلو غرام من المواد المخدرة عن جريمة المتاجرة بها.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المجرم القي القبض عليه من قبل مفاز الشرطة المختصة في مفرق غماس بعدما ضبطت بحوزته (6) كيلو غرام من المثيل امفيتامين المخدرة كانت مخبأة بداخل سيارته”.

وأضاف أن “الحكم بالسجن المؤبد بحق المجرم يأتي استنادا لاحكام المادة 28/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 “.