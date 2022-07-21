السبت..مجلس النواب يعقد جلسة استثنائية لمناقشة الاعتداء التركي

المستقلة/- قال النائب علي شداد ان مجلس النواب العراقي سيعقد السبت المقبل  23 \ 7 \ 2022 جلسة استثنائية لمناقشة تداعيات الاعتداء التركي على الأراضي العراقية” .

واضاف شداد ان اكثر من مئة نائب من كتل مختلفة قدموا طلبا رسميا الى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية يتم فيها مناقشة الاعتداء العسكري التركي على الأراضي العراقية والذي اسفر عن اصابة واستشهاد مجموعة من المواطنين العراقيين” .

ولفت الى ان الجلسة الاستثنائية ستشهد استضافة مجموعة من القيادات الامنية  لمناقشة تداعيات القصف التركي على مدينة زاخو واتخاذ قرارات تتناسب مع حجم المشكلة الحاصلة .

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