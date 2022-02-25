السبب الوحيد لسيناريو انسحاب بوتين من أوكرانيا

المستقلة /- قدم الرئيس بوتين العديد من الحجج كمبرر لعملية الهجوم على أوكرانيا حيث ادعى أن هدفه من العملية العسكرية هو حماية الأشخاص الذين “يتعرضون للتنمر والإبادة الجماعية”، وأنه يسعى إلى “نزع السلاح والأفكار النازية” من أوكرانيا.

وبينما ترتفع حصيلة القتلى، يواجه بوتين اتهامات بأنه يهدد السلام في أوروبا. ما يحصل في الأيام القادمة قد يهدد أمن القارة الأوروبية برمتها.

ويبدو أن إزاحة النظام الحالي وهروب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحكومته وتسليم السلطة لحكومة موالية لموسكو تمنع انضمام أوكرانيا لحلف الناتو سيكون بداية سحب بوتين لقواته من أوكرانيا لأن البقاء يوما واحدا يكلف الدولة الروسية الكثير.

مقال بوتين حول أوكرانيا 2021
وفي مقال مطول كتبه في يوليو 2021، أشار بوتين إلى الروس والأوكرانيين على أنهم “شعب واحد”، وأشار إلى أن الغرب أفسد أوكرانيا وأخرجها من فلك روسيا من خلال “تغيير قسري للهوية”.

وظهر هذا النوع من التحريف التاريخي بشكل كامل في خطاب بوتين الذي وجهه الاثنين الماضي وأعلن فيه عن قراره الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك، بينما ألقى بظلال من الشك على سيادة أوكرانيا.

لكن الأوكرانيين، الذين سعوا في العقود الثلاثة الماضية إلى التحالف بشكل أوثق مع المؤسسات الغربية مثل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، رفضوا فكرة أنهم ليسوا أكثر بقليل من “دمية” الغرب.

في الواقع، قوبلت جهود بوتين لإعادة أوكرانيا إلى المدار الروسي برد فعل عكسي، حيث أظهرت العديد من استطلاعات الرأي الأخيرة أن غالبية الأوكرانيين يفضلون الآن عضوية حلف الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة.

في ديسمبر، قدم بوتين للولايات المتحدة وحلف الناتو قائمة بالمطالب الأمنية. كان من أهمها ضمان عدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو أبدًا وأن التحالف سيتراجع عن تواجده العسكري في شرق ووسط أوروبا.

وأشار بوتين إلى أنه غير مهتم بإجراء مفاوضات مطولة حول هذا الموضوع. وقال في مؤتمره الصحفي السنوي أواخر العام الماضي: “أنتم من يجب أن تقدموا لنا الضمانات، وعليكم أن تفعلوا ذلك على الفور، الآن”. وأضاف: “هل ننشر صواريخ بالقرب من حدود الولايات المتحدة؟ لا، لا نفعل. إن الولايات المتحدة هي التي تأتي إلينا بصواريخها وهي واقفة بالفعل على أعتابنا”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بيتكوين تتجاوز حرب روسيا وأوكرانيا وتقفز 8%

اخر الاخبار

روسيا : نجحنا في عزل العاصمة الأوكرانية كييف

اخر الاخبار

بشار الأسد لبوتين: ما يحصل هو تصحيح للتاريخ وإعادة توازن للعالم

اخر الاخبار

ملكة جمال السعودية تخطف الانظار بإطلالة تراثية مع والدتها – صورة

اخر الاخبار

السبب الوحيد لسيناريو انسحاب بوتين من أوكرانيا

اخر الاخبار

تدمير 118 موقعا للبنية التحتية العسكرية بأوكرانيا

اخر الاخبار

بايدن يتوعد بضربة كبرى للاقتصاد الروسي

اخر الاخبار

بايدن يتوعد بضربة كبرى للاقتصاد الروسي

اخر الاخبار

الاحداث تتسارع.. روسيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات البريطانية

اخر الاخبار

تعرف وجهة (نهائي أبطال أوروبا) التي نقلت من روسيا

اخر الاخبار

ما هو الطلب الأوكراني الذي رفضته تركيا؟

ثقافة وفنون

الكشف عن سعر معجون أسنان محمد رمضان المصنوع من الذهب

اخر الاخبار

كيف للانسان أن يموت من السعادة..تفاصيل صحية

اخبار العراق

إحاطة بلاسخارت المقدمة إلى مجلس الأمن الخميس 24 شباط 2022

اخبار العراق

مؤتمر لمناقشة سد مكحول والمستقبل الغامض للسكان المرحلين

اخر الاخبار

بالاضافة للجرعة المعززة يجب عليك أخذ هذه الجرعة

اخر الاخبار

الاردن : 100 مليون دولار خسائر توقف مشروع أبراج السادس