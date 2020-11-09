السامرائي : المستقبل مظلم للنفط والاقتصاد العراقي

المستقلة .. أكد رئيس مجلس النواب السابق إياد السامرائي لأن اعتماد اقتصاد العراق الكلي على النفط لن يدوم.

وقال السامرائي في مقال نشره اليوم أن ذلك يعود لكون أسعار النفط والغاز الطبيعي ستكون ارخص وسوف تجد الدول المنتجة صعوبة في بيعه لتوفره في السوق العالمية نتيجة تراجع كلف انتاج النفط الصخري واكتشاف حقول كبيرة جداً من الغاز والنفط الصخري في العالم، إضافة الى التطور الكبير في تكنولوجيا انتاج الطاقة من المصادر الزراعية وتطور وتوسع استخدام الطاقة البديلة.

وأشار الى أن ذلك يقابله الزيادة الكبيرة في عدد سكان العراق و”التي ستأكل الاخضر واليابس ان لم يكن هناك تنمية مستدامة تستوعبها لتتحول الى حاله إيجابية”.

وأوضح السامرائي إن قياس النمو الحقيقي للاقتصاد هو في احتساب معدل النمو الاقتصادي مطروحاً منه نسبة الزيادة في عدد السكان والزيادة في عدد المسنين.

ونوه الى أن العراق سيعاني من عدم قدرته على تسويق إنتاجه النفطي بسبب التزاماته مع أوبك من ناحية، وفشله في عقد اتفاقات تسويق بعيدة المدى تربط الاستيراد بالتصدير والاستثمار وتكلفة في تحويل إنتاجه من النفط الخام إلى منتجات بترولية وبتروكيمياوية على الرغم من الفرص الكبيرة المتاحة أمامه من ناحية اخرى.