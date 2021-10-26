الساعدي : مفوضية الانتخابات اعادت نفس الأخطاء الماضية لسابقتها

المستقلة /-أجمعت اطراف سياسية، على رفض نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية، مؤكدة ان معظم الشعب العراقي يرفض النتائج المعلنة خصوصا ان المفوضية تلكأت وتخبطت في إجراءاتها ولم تعلن الأصوات الحقيقة للناخبين.

وقال نائب الأمين العام لحركة الجهاد والبناء جواد الساعدي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، ان “مفوضية الانتخابات اعادت نفس الأخطاء الماضية لسابقتها، مادفع الناخبين للمطالبة بأصواتهم التي تم تغييبها، وبالتالي فأن المفوضية تتحمل مسؤولية ماستؤول اليه الأمور نتيجة تخبطها في الإجراءات”.

من جانب اخر، اكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الشعب العراقي الرافض لنتائج الاقتراع تجاوز الـ 85 بالمئة، حيث ان معظم الكتل السياسية المشاركة بالانتخابات قد رفضت نتائج الاقتراع التي أعلنتها المفوضية، حيث تم رصد تلاعب كبير باصوات الناخبين”.

الى ذلك، اوضح عضو مجلس النواب المنحل باسم خشان في تصريح صحفي تابعته المستقلة،  ان “استمرار الوضع الراهن على ماهو عليه، سيقود الى ولادة حكومة توافقية بين معظم الأطراف السياسية او الذهاب نحو اجراء انتخابات جديدة في حال الوصول الى طريق مسدود”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

خطأ ديني “وتحريف في القرآن” في فيلم مصري يثير الضجة

اخبار العراق

هيئة النزاهة : تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ في دوائر ذي قار

اخبار العراق

محكمة القضاء الاداري توقف مؤقتا أمر إقالة نبيل جاسم من رئاسة شبكة الإعلام

اخبار العراق

الساعدي : مفوضية الانتخابات اعادت نفس الأخطاء الماضية لسابقتها

اخر الاخبار

بعد ايام قليلة.. تطبيق واتساب سيتوقف عن الهواتف القديمة

اخر الاخبار

اخصائي تغذية يؤكد.. الملفوف المخلل أكثر فائدة للصحة من الملفوف الطازج

اخبار العراق

علاوي : العراق سيتوقف عن حرق الغاز المصاحب نهائياً في عام 2025

اخبار العراق

علاوي : العراق سيتوقف عن حرق الغاز المصاحب نهائياً في عام 2025

اخر الاخبار

بعد تفكير طويل .. الإعلامية ريهام سعيد تتنازل عن دعواها ضد الراقصة سما المصري

اخر الاخبار

تقارير إيطالية : كونتي يوافق مبدئيا على تدريب مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة

اخر الاخبار

واشنطن تصدر بيان هام بخصوص نجاح الانتخابات العراقية

اخر الاخبار

وزارة العمل : 300 إصابة عمل شهريا

الاخبار

غرفة صناعة نينوى : 300 مصنع لا تزال مدمرة منذ تحرير من داعش

اخر الاخبار

زراعة الديوانية تعلن عن خبر سار

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط بعد موجة صعود قوية

اخر الاخبار

الصحة العراقية تقرع ناقوس الخطر “نظامنا الصحي استنزف”

اخر الاخبار

مرونة ومن دون اكراه .. التربية تنفي فرض ارتداء الزي المدرسي