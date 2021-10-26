الساعدي : مفوضية الانتخابات اعادت نفس الأخطاء الماضية لسابقتها

المستقلة /-أجمعت اطراف سياسية، على رفض نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية، مؤكدة ان معظم الشعب العراقي يرفض النتائج المعلنة خصوصا ان المفوضية تلكأت وتخبطت في إجراءاتها ولم تعلن الأصوات الحقيقة للناخبين.

وقال نائب الأمين العام لحركة الجهاد والبناء جواد الساعدي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، ان “مفوضية الانتخابات اعادت نفس الأخطاء الماضية لسابقتها، مادفع الناخبين للمطالبة بأصواتهم التي تم تغييبها، وبالتالي فأن المفوضية تتحمل مسؤولية ماستؤول اليه الأمور نتيجة تخبطها في الإجراءات”.

من جانب اخر، اكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الشعب العراقي الرافض لنتائج الاقتراع تجاوز الـ 85 بالمئة، حيث ان معظم الكتل السياسية المشاركة بالانتخابات قد رفضت نتائج الاقتراع التي أعلنتها المفوضية، حيث تم رصد تلاعب كبير باصوات الناخبين”.

الى ذلك، اوضح عضو مجلس النواب المنحل باسم خشان في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “استمرار الوضع الراهن على ماهو عليه، سيقود الى ولادة حكومة توافقية بين معظم الأطراف السياسية او الذهاب نحو اجراء انتخابات جديدة في حال الوصول الى طريق مسدود”.