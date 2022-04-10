الزيادي : اطراف سياسية تعرقل انجاز ميناء الفاو بهدف تحقيق مصالح خليجية

المستقلة /- انتقدت اطراف سياسية، محاولة بعض الاطراف عرقلة انجاز ميناء الفاو بهدف تحقيق مصالح خليجية داعمة لبعض الشخصيات في الوسط السياسي.

وقال النائب عن الاطار التنسيقي محمد الزيادي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “بعض دول الخليج لديها اصرار على تعطيل انجاز ميناء الفاو، إضافة الى ان بعض الأطراف في العملية السياسية قد سعت الى عرقلة المشروع بهدف خدمة المصالح الخليجية”.

من جانب اخر، بين عضو ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “هناك مساعٍ سياسية لعرقلة انجاز ميناء الفاو، حيث عمل رئيس السلطة التشريعية على عرقلة انجاز هذا المشروع، حيث تتحمل جميع الاطراف السياسية مسؤولية التأخير في الانجاز”.

الى ذلك، شدد النائب عن تحالف الفتح عارف عبد الجليل، خلال حديثه صحفي تابعته المستقلة، على ضرورة الاسراع بانجاز ميناء الفاو ومنحه الى شركات صينية لغرض اكماله بالسرعة الممكنة وعدم عرقلة انجاز المشروع”.

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