الزوراء يهزم الصناعات الكهربائية ويرتقي لوصافة الدوري العراقي

(المستقلة) فاز الزوراء على الصناعات الكهربائية 1-0، مساء اليوم الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري العراقي الممتاز، ليرتقي إلى وصافة جدول الترتيب.

وحمل الهدف الوحيد توقيع اللاعب علاء عبد الزهرة، في الدقيقة 53 من المباراة التي أقيمت بملعب الشعب الدولي.

كذلك تصدى جلال حسن لركلة جزاء للصناعات الكهربائية في الدقيقة 80.

الفوز رفع رصيد “النوارس” إلى 14 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الصناعات عند النقطة السادسة في المركز الـ19.